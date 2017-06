Coppa di Francia, Psg-Monaco 5-0: Emery in finale

Semifinale di Coupe de France senza storia, come da pronostici: vince facilmente il Paris Saint Germain che segna cinque gol alla versione B del Monaco e vola in finale dove, contro l'Angers, cercherà l'undicesimo trofeo della sua storia (ora è a quota 10 in coabitazione con il Marsiglia). Se Emery schiera sostanzialmente la squadra titolare, Jardim - come anticipato alla vigilia in conferenza - lancia riserve (non convocati Glik, Mbappé e Falcao) e giovani (nella formazione iniziale ben otto under 21) privilegiando campionato e Champions League.



Il risultato è un match controllato in lungo e in largo dai padroni di casa che, a parte il buon impatto iniziale del Monaco, demoliscono i monegaschi con le reti di Draxler (errore di De Sanctis), Cavani (splendido tacco per il 45° gol stagionale), l'autogol di Mbae oltre ai sigilli di Matuidi e Marquinhos e raggiungono la terza finale di coppa consecutiva: Jardim perde la possibilità di fare triplete, Emery può conquistare il mini-tris (Coupe de la Ligue, Coupe de France e Ligue 1).

LA CRONACA DEL MATCH

-Triplice fischio, partita finita

90' GOL PSG! Dopo un calcio di punizione, la difesa del Monaco sale male per il fuorigioco e Marquinhos insacca senza problemi

82' Punizione dal limite di Lucas, De Santics rimane fermo ma il tiro è alto

80' Collo esterno di Maxwell, pallone non troppo alto sopra la traversa

74' Diagonale di destro di Lucas, sfiora il palo

73' Grande palla di Verratti per Lucas che rientra sul sinistro e conclude, De Sanctis para a terra

72' Bongiovanni da 25 metri, Areola respinge in volo

69' I ritmi scendono, anche il Psg sembra non voler più infierire

54' Zampata di Cavani sulla punizione di Draxler, gran riflesso di De Sanctis

52' GOL PSG! Verratti recupera palla su Jorge, Di Maria la mette in mezzo, velo di Cavani (leggermente oltre la linea del Monaco) e Matuidi segna da due passi

51' GOL PSG! Cross di Di Maria, Mbae cerca di anticipare Marquinhos ma butta il pallone dentro la propria porta

50' Maxwell lanciato sulla sinistra, entra in area, spalla a spalla con Raggi poi De Sanctis mette in angolo

46' Inizia la ripresa



45' Fine primo tempo

43' Ancora pericolo dalla sinistra per il Monaco, Di Maria crossa per l'inserimento di Matuidi che con l'esterno sinistro prende il palo!

40' Lancio di Verratti per Cavani, De Sanctis esce, il Matador lo anticipa ma Mbae rinvia prima che la palla entri in porta

38' Di Maria, sinistro da 25 metri: para De Sanctis

31' GOL PSG! Cavani per Di Maria, l'argentino la mette forte in area e il Matador di tacco batte De Sanctis: una perla!

27' Matuidi, sinistro da dentro l'area: De Sanctis in angolo

26' GOL PSG! Tiro di Di Maria da fuori area, De Sanctis imperfetto nella parata, Cavani la spizza per Draxler che segna a porta vuota

24' Draxler per Di Maria, Jorge con la punta del piede anticipa l'argentino rischiando l'autogol

19' Cross dal limite dell'area per Diallo che di testa impegna severamente Areola!

18' Filtrante di Cardona per Germain, grande intervento di Thiago Silva che anticipa il capitano del Monaco

13' Pennellata di Maxwell dalla sinistra, Cavani anticipa di testa Raggi ma la gira alta

6' Verratti batte velocemente una punizione, Cavani si invola e Mbae in scivolata lo abbatte: piede e palla, l'arbitro fa proseguire

5' Di Maria crossa dalla destra, Cavani riesce a colpire di testa: pallone morbido, De Sanctis c'è

-PARTITI! Calcio d'inizio



PSG-MONACO 5-0

PSG (4-3-3): Aréola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Thiago Motta (64' Rabiot), Verratti, Matuidi; Di Maria (56' Lucas), Cavani (69' Guedes), Draxler. All.: Emery

MONACO (4-4-2): De Sanctis; Mbae, Diallo, Raggi (59' Dabila), Jorge; Muyumba, N'Doram, Andzouana, Cardona; Bealieu, Germain (59' Bongiovanni). All. Jardim

Arbitro: Turpin

Marcatori: 26' Draxler, 31' Cavani, 51' autogol Mbae, 52' Matuidi, 90' Marquinhos

Ammonito: Diallo