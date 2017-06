Coppa di Francia, Psg a valanga: 4-0 al Rennes. Brivido Monaco con lo Chambly

Tutto facile per il Psg nei sedicesimi di Coppa di Francia. L'undici di Emery passa 4-0 sul campo del Rennes. Vanno a segno Draxler (al 27' e al 68'), Lucas Moura (38') e Ben Arfa (90').



Ben più sudata la qualificazione per il Monaco. La capolista di Ligue 1 (insieme al Nizza) elimina lo Chambly (squadra di terza divisione) soltanto ai supplementari. La formazione di Jardim si porta sul 3-0 grazie ai gol di Carrillo, Lemar e Mbappe ma si fa clamorosamente rimontare per effetto delle reti di Soubervie, Gendrey e ancora di Soubervie in pieno recupero, dopo l'epulsione di Raggi. Nell'extra time N'Doram e l'ex granata Glik portano il risultato sul 5-3 e tuttavia i padroni di casa non mollano e accorciano con Padovani.



Fatica più del previsto anche il Guingamp. I rossoneri hanno la meglio sul Les Herbiers dopo 120 minuti: al gol di Mendy replica Glombard prima del sigillo decisivo di Bodmer al 115'. Sempre ai supplementari esulta l'Auxerre che batte 3-0 il Saint Etienne. Sorridono l'Angers (3-1 al Caen), il Bastia (2-0 al Nancy), Avranches (1-0 al Fleury Merogis) e Frejus (1-0 ai danni del Prix les Mezeries).