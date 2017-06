Coppa di Francia, Monaco e Nancy in semifinale

Nancy e Monaco sono le prime due squadre a qualificarsi alle semifinali di Coupe de la Ligue, esclusiva di Premium Sport.



Particolarmente sofferta la vittoria dei monegaschi che soffrono quasi tutta la partita contro l'unica squadra di Ligue 2 rimasta in tabellone, il Sochaux. I padroni di casa passano in vantaggio al 16' con Andriatsima e lottano per tutto il match capitolando solo ai rigori. Nella ripresa Jardim inserisce anche Falcao e Bernardo Silva e trova all'83' con Moutinho il fondamentale pari che porta ai penalty (nella Coupe de la Ligue non ci sono supplementari). Dal dischetto sbagliano Ilaimaharitra e Sao per il Sochaux, solo Carrillo per il Monaco che vince 5-4.



Nell'altra partita del martedì dei quarti di finale, vittoria esterna del Nancy sul Nantes. I ragazzi di Correa mettono in ghiaccio la partita già nel primo tempo: apre le marcature Dale poco dopo la mezz'ora, raddoppio di Cuffaut su assist di Puyo allo scadere dei tre minuti di recupero. Nella ripresa il Nantes prova ad inserire anche Aristeguieta ma il risultato non cambia.