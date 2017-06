Coppa di Francia, Monaco col batticuore: 4-3 al Marsiglia ai tempi supplementari

Grandi emozioni negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Il Monaco elimina il Marsiglia al termine di una partita incredibile conclusasi sul punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. Al 19' la formazione di Jardim va in vantaggio con l'autorete di Pele. Al 43' Payet agguanta i rivali che tornano di nuovo avanti al 66' con Lottin. A 6' dal termine Cabella trova il 2-2. Nei supplementari ancora Cabella risponde a Mendy prima del sigillo definitivo di Lemar al 113'.



Il Psg riesce a battere 2-0 il Niort (formazione di Ligue 2) soltanto nel finale. Emery decide di risparmiare molti titolari ma è costretto a inserire Pastore e Cavani nel corso della ripresa per riuscire a ottenere la qualificazione ai quarti di finale. L'argentino e l'uruguaiano siglano al 78' e al 94' i gol del successo esterno.



Avanza anche il Guingamp. I rossoneri passano 2-1 sul campo del Quevilly. Vanno a segno Mendy e De Pauw. Inutile il gol di Vignaud allo scadere. Sullo 0-0 Pouye ha fallito un calcio di rigore per i padroni di casa. Sono proprio i tiri dal dischetto a premiare l'Avranches nella sfida contro lo Strasburgo dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati sul punteggio di 1-1.