Coppa di Francia, Macron non teme i fischi: sarà allo stadio

"Macron non teme i fischi. Grande fan dell'Om, il neo-presidente della Repubblica effettuerà una corsa contro il tempo per non mancare il fischio d'inizio della sua prima finale di Coppa di Francia. Senza temere l'accoglienza dei tifosi parigini".

L'Equipe dedica un articolo al primo avvenimento sportivo importante a cui Emmanuel Macron, sostenitore del Marsiglia, assisterà domani sera: l'occasione è la finale della Coppa di Francia tra il Paris Saint-Germain e Angers che si giocherà allo Stade de France. Macron rientrerà direttamente da Taormina, dove si svolge il G7: "Per lui è importante partecipare a una grande festa popolare come questa. Ha giocato a calcio, gli interessa molto, soprattutto come fervente tifoso dell'Om, anche se il club non giocherà questa partita", conferma l'Eliseo al quotidiano.

E il fatto che i tifosi del Psg potrebbero fischiarlo, in virtù della grande rivalità tra i due club, non sembra preoccupare il suo entourage: "Non è perchè si tifa una squadra che si fischia quelli che ne apprezzano un'altra. Non abbiamo inquietudini particolari al riguardo".