Coppa di Francia, favola Les Herbiers: ma ora rischia la beffa

Dalla Coppa di Francia una favola bellissima, ma dai risvolti quantomeno curiosi. Il Les Herbiers ha battuto il Chambly 2-0 nella prima storica semifinale tra squadre che militano in Championnat National (la terza divisione del campionato francese) e si è qualificato per la finale, dove il prossimo 8 maggio affronterà la vincente tra Caen e Psg, ma per il club vincitore l'enorme gioia è stata mitigata da una notizia che sa di beffa.

Subito dopo la fine della partita, infatti, sono emersi i primi dati, pubblicati da Sportune.fr, riguardanti lo storico raggiungimento della finale da parte del Les Herbiers, che in caso di (probabile) sconfitta nell'ultimo atto della competizione potrebbe incassare meno soldi del Chambly, uscito sconfitto dal campo. Sembra assurdo, ma è così, perché la semifinale assicura 580 mila euro alle due squadre eliminate, mentre chi perderà la finale incasserà solo 380 mila euro.

Insomma, una vera e propria beffa per i rossoneri dell'allenatore con origini marchigiane, Stéphame Masala, anche se la gloria conquistata sul terreno di gioco non ha prezzo. E poi c'è sempre la possibilità di vincere la finale e incassare quasi un milione di euro. Quello che sta vivendo il Les Herbiers è un sogno e Masala non vuole smettere di sognare: "Caen o Psg? In ogni caso siamo noi i favoriti".