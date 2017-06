Coerenza Ancelotti: "Mai a Inter, Marsiglia o Atletico Madrid"

Passano gli anni, le squadre e le vittorie ma Carlo Ancelotti non cambia idea: "Non potrei mai allenare Inter, Atletico Madrid o Marsiglia". Niente di personale, solo una questione di coerenza, come raccontato a Canal +: "La mia storia in Italia è stata il Milan, in Francia il Psg e in Spagna il Real Madrid. Ho grande rispetto per gli altri club ma non potrei mai andare contro la mia storia e contro i miei ex tifosi".



Poi, parlando del suo ex club francese: "Emery è criticato ma quale allenatore non lo è? Ha vinto tanto con il Siviglia, va lasciato lavorare ma il calcio è pazzo. Verratti può giocare in un sistema di gioco come quello dello spagnolo per il semplice fatto che Marco può giocare in qualsiasi contesto tattico". Infine, su Benzema: "Lo conosco dai tempi del Real, è un bravo ragazzo e meriterebbe di tornare a giocare con la nazionale francese".