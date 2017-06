Chevanton a Premium: "Balo può vincere la Ligue1 e la Juve presti Bentancur"

Javier Chevanton, una carriera in Europa la sua divisa tra Italia, Spagna e Francia, un passato tra Monaco (alla corte di Guidolin) e Siviglia, ma un unico grande amore: il Lecce. L'ex attaccante uruguaiano ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell'attualità del calcio italiano e non solo.

Ci avviciniamo al big match tra Nizza e Monaco due società che hanno rivitalizzato due attaccanti, da una parte Balotelli dall'altra Radamel Falcao, e che ora possono combattere per il titolo in Ligue1.

"Balotelli sta facendo bene dalla prima partita, ha trovato l'equilibrio di cui aveva bisogno. L'ambiente Monaco è particolare, ora hanno una società diversa rispetto a quella che c'era quando giocavo io, una società nuova che ha fatto un investimento importante ogni anno. In passato il Paris Saint Germain è stato sempre avanti, e ha vinto il campionato, ma questi ultimi due anni sia il Nizza e sia il Monaco stanno facendo un gran campionato, e questo sicuramente perchè le società fanno investimenti importanti".

Dalla Francia alla Spagna, chi meglio di te ci può dire quanto può esprimere il suo gioco un attaccante come Jovetic nel campionato spagnolo.

"Per le caratteristiche di Jovetic la Liga è un campionato in cui lui può dimostrare le sue qualità. Il campionato spagnolo è molto più aperto, si gioca più a calcio, è molto più tecnico di quello italiano, l'italiano è più chiuso. Poi Jovetic è capitato in una squadra come il Siviglia che cerca sempre di giocare il buon calcio"

La Juventus ha opzionato Bentancur, lo vedresti bene a Torino?

"Non l'ho visto giocare, se la Juve l'ha preso significa che il giocatore ha le potenzialità e le qualità per fare bene in futuro. Magari prestandolo ad una squadra piccola, dove non c'è la pressione che mette l'ambiente Juve, può crescere".

Ritorniamo in Italia. Guidolin e De Canio sono due nomi che potrebbero arrivare sulla panchina del Palermo al posto di Corini, chi ci vedresti meglio?

"Sono due allenatori con tanta esperienza, con Guidolin avevo un rapporto più in armonia rispetto a quello con De Canio. Sono due che hanno molta esperienza nel campionato italiano, ma queste sono decisioni personali. Sappiamo che in Italia il presidente del Palermo è un po' 'complicato', non conosco bene l'ambiente ma queste sono comunque decisioni che verrano prese dai diretti interessati".

Dalla Serie A alla Lega Pro, tu che sei stato un eroe per il Lecce, credi che questo possa essere l'anno giusto per la promozione in B?

"La città ha bisogno della squadra in Serie B, la società e Lecce se lo merita, io mi auguro che questo sia l'anno buono. Speriamo di salire direttamente e di evitare ai play-off, ai play-off si soffre troppo!"

Francesco Leone