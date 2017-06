Cavani c'est magnifique! Cento gol nel Psg

E' il minuto 66' quando un uomo alza le braccia al cielo, dopo aver segnato un calcio di rigore. La maglietta che indossa non è quella blu della sua squadra, il Psg. E' bianca e riporta una scritta. ACF Fuerza, dove la sigla sta per Chapecoense. In questo gesto vi è tutto Edinson Cavani. Uomo prima che giocatore di calcio.



Il numero 9 della squadra parigina sta vivendo un vero e proprio golden moment, come non gli capitava dalle stagioni napoletane. Tradotto: diciannove gol in diciotto partite. Per gli amanti della statistica, un gol ogni 76'. Emery non può che lodare il centravanti uruguayano: "Io non ho davvero alcun dubbio. Cavani giocherà la migliore stagione della sua carriera . E' straordinario: s'impegna molto per sè stesso e per aiutare la squadra".



L'attaccante scoperto da Zamparini con il rigore messo a segno contro l'Angers è giunto così alla centesima rete nel Psg. Terzo dopo Ibrahimovic (a quota 156) e Pauleta (109), già messi nel mirino. Nella sua prima stagione sotto la Tour Eiffel il Matador realizzò 25 reti, per poi totalizzarne 31 nel secondo anno e 25 nel terzo. A dicembre 2016 è già a quota 19. Il club della capitale, dopo una partenza col freno a mano tirato, è ora ad un solo punto dal Nizza di Balotelli. Ma con un Cavani on fire, il sorpasso è nell'aria.