Capolista in Ligue 1 e nel gruppo E della Champions League: il Monaco sogna

In pochi ci avrebbero scommesso, eppure il Monaco sta soprprendendo tutti. Nove match (compresi i preliminari di Champions), sette vittorie, un pareggio, una sola sconfiitta e una media superiore ai due gol a partita: questi i numeri fantastici registrati, dall'inzio della stagione, dalla squadra del Principato, che attualmente occupa sia il primo posto della Ligue 1 - in coabitazione col Nizza di Mario Balotelli a quota 10 punti - sia la testa della classifica del gruppo E della Champions League, davanti a CSKA Mosca, BAYER Lerverkusen e Tottenham. Proprio contro gli Spurs a White Hart Lane, il club monegasco ha disputato una grande gara, meritando di portare a casa i tre punti.



Come detto, i risultati non arrivano solo in campo internazionale. In patria, infatti, il Monaco è ancora imbattuto e vanta un ruolino di marcia davvero notevole: un pareggio in casa, all'esordio contro il Guingamp, e poi tre vittorie consecutive, tra cui spicca il successo per 3-1 contro il PSG allo Stade Louis II. Merito di una società che, dopo aver provato a recitare la parte del "Paperone" di turno con scarsi risultati, ha saputo reiventarsi, puntando sui giovani più interessanti del panorama europeo. Un esempio su tutti? Bernardo Silva, il vero fuoriclasse a disposizione di Leonardo Jardim. Il ventiduenne portoghese è costato 15 milioni e oggi vale almeno il doppio. Insieme a lui, ci sono l'italiano Raggi, l'ex granata Glik, ma anche il talentuoso Joao Moutinho e soprattutto Radamel Falcao, deciso più che mai a tornare quello dei tempi di Oporto e Madrid.



Matteo Palmigiano