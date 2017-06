Caos Marsiglia: l'ex Passi non vuole cedere il posto

I risultati ancora non sorridono a Rudi Garcia che, dopo il buon esordio (0-0 contro il Psg), è caduto 3-1 con il Montpellier ma in casa Marsiglia c'è agitazione per un altro motivo. Franck Passi, l'allenatore che ha ceduto il posto proprio all'ex Roma, non ha ancora firmato la risoluzione con il club francese che, formalmente, è allenata contemporaneamente da due tecnici, situazione ovviamente vietata dal regolamento della Ligue 1.



Il contratto di Garcia non è stato ancora omologato dalla Lega perché Passi - seguito dal potente avvocato italiano Brusa, che riuscì a far ottenere 22 milioni di euro a Blanc per l'uscita dal Psg - non intende transare alle cifre proposte dal Marsiglia. Un brutto pasticcio che potrebbe incidere sul già non facile lavoro di rilancio dell'Olympique da parte di Garcia.