Cantona: "Psg piccolo club". La replica è geniale...

Il Psg sta facendo meraviglie in campo dopo il mercato faraonico: cinque vittorie in 5 partite in Champions col record di 24 gol, primo posto in campionato. La crescita esponenziale del club, che ambisce a diventare il numero uno in Europa, si riflette, chissà, anche sul piano della comunicazione. In tanti hanno definito geniale, per quanto criptica, la risposta data a Eric Cantona: "Amo Pastore - aveva detto l'ex attaccante -, gioca per il Psg, ma non riesce a trovare un posto da titolare. Pastore è speciale, ti sorprende ogni volta. Gioca per l’Argentina, un grande Paese, ma non gioca a Parigi, un piccolo club. In realtà, hanno un sacco di soldi, quindi sono un grande club, ma senza storia".

« When the seagulls follow the trawler, it is because they think will be thrown into the sea. » https://t.co/CZbeU8YZCl — PSG Officiel (@PSG_inside) 23 novembre 2017

Replicando a un tweet di un sito web che riprendeva le parole dell'ex giocatore, il Psg ha risposto così: "". Cosa vuol dire? Ai follower l'interpretazione su chi siano i gabbiani, chi il peschereccio e chi le sardine. La cosa importante, in questo caso, è sapere che la stessa frase è passata alla storia proprio perché la pronunciò Cantona rompendo il lungo silenzio dopo la squalifica subita per il celebre calcio al tifoso. Ce l'aveva con la stampa, forse il Psg ce l'aveva semplicemente con lui che cerca "pubbicità", parlando del Psg. Altro che piccolo club...