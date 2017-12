Caen, Diomandé "dimenticato" allo stadio di Strasburgo

Stavolta non c’è timore di smentita, perché a differenza di quanto accadde con Alex della Salernitana, a raccontare l’episodio è la “vittima” stessa: Ismael Diomandé, centrocampista ivoriano del Caen, è stato dimenticato allo stadio dal proprio club dopo lo 0-0 di Strasburgo.



"Ero rimasto a parlare con dei miei vecchi compagni - ha raccontato Diomandé a 'RMC' - e quando sono uscito non ho visto più il pullman. Non mi sono fatto prendere dal panico, però, li ho subito chiamati e ho scoperto che si erano dimenticati di me. Fortunatamente non avevano ancora preso l'aereo". Così Diomandé è potuto tornare a casa insieme agli altri