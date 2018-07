Buffon-Psg, è ufficiale: "Porto la mia sete di vittorie"

Taillé pour Paris. Fatto su misura per Parigi. Gigi Buffon è un nuovo giocatore del Psg e ad annunciarlo, più che il club, è lui stesso, con un singolare video postato dal profilo twitter ufficiale della società: musichetta tipica, un sarto che cuce e lui che spunta da dietro le quinte. "Sì sì, è tutto ok. È perfetto". Mostra la sua nuova maglia ed esclama: "Ici c'est Paris". Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo: proverà subito la caccia alla Champions.





Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 luglio 2018

"È un grande onore firmare con il Paris Saint-Germain - ha detto Buffon al sito ufficiale del club francese -Ringrazio il club e il presidente per la fiducia. Ho seguito la loro incredibile cresciuta in questi ultimi anni e conosco i sogni del Psg e di tutti quelli che lo portano nel cuore. Porterò tutta la mia energia, tutta la mia esperienza ea ottenere gli obiettivi che saranno fissati. Con i miei compagni e coi nostri tifosi, vogliamo regalare grandi emozioni al Parco dei Principi e in tutti gli stadi del mondo dove rappresenteremo una città meravigliosa come Parigi che merita di vedere il suo club in vetta al calcio internazionale".