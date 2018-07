Buffon, ma che combini?

Non è stato certamente un debutto da ricordare. Gigi Buffon ha esordito con la maglia del Psg in amichevole contro il Chambly (squadra di terza divisione francese) e ha incassato due reti nei 45' nei quali è rimasto in campo.



In particolare l'ex portiere della Juventus ha subito il primo gol dopo soli 5' su rigore da lui stesso provocato. Alla fine i campioni di Francia, privi di quasi tutti i titolari (in campo molti giovani), hanno perso 4-2. Una prima sconfitta indolore considerata la posta in palio.