Brasile, tegola Dani Alves: per il Mondiale non ce la fa

Esclusiva - #DanielAlves è fuori dal Mondiale al 99,9%.

L’infortunio è molto più grave quanto previsto.

Una delle opzioni che ci sta pensando lo staff tecnico della Nazionale Brasiliana è di provare il centrale #Marquinhos come terzino. pic.twitter.com/Yon3PXSgvM — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 11 maggio 2018

"Alto distacco del legamento crociato anteriore con distorsione postero-esterna". Recita così il bollettino ufficiale diramato dall'entourage di Dani Alves. Il giocatore ha chiuso in anticipo la sua stagione col Psg per via dell'infortunio subito nel corso della finale di Coppa di Francia vinta contro il Les Herbiers e ora rischia seriamente di saltare anche i Mondiali in Russia.

Nonostante quanto sostengono i medici del club francese, secondo cui l'ex terzino della Juventus non dovrà subire un intervento chirurgico e dovrebbe farcela, in Brasile sono invece convinti che Dani Alves sarà costretto a saltare la rassegna iridata. Secondo Globoesporte la sua assenza sarebbe addirittura "certa", tanto che si fanno già i nomi dei possibili sostituti: Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) e Rafinha (Bayern) su tutti, ma non si esclude anche l'utilizzo di Marquinhos come terzino. Il c.t. Tite incrocia le dita in attesa del responso definitivo, ma intanto prepara il piano B.

IL VIDEO DELL'INFORTUNIO