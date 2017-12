Bordeaux, Jonathan: "Ora sto bene e vi farò vedere chi sono"

Jonathan Cafù sta vivendo un buon momento al Bordeaux, sta lottando per una posto da titolare per trovare continuità come nelle ottime stagioni al Ludogorets e ripetere in Francia lo stesso successo ottenuto in Bulgaria. Dopo i 6 milioni investiti dal club francese in estate, il brasiliano sta finalmente ripagando le aspettative.



Contro il Digione, nonostante la sconfitta per 3-2, Cafù ha lasciato due volte il segno prima segnando e poi servendo un bell'assist al connazionale Malcom che lo ha tramutato in gol: a fine partita è stato inserito tra i migliori del match. "Nelle prime settimane mi sono dovuto adattare, il calcio in Francia è diverso da quello bulgaro e, per questo, ho dovuto modificare il mio gioco. Con il tempo troverò più spazio e le cose miglioreranno: la rete mi darà fiducia", ha dichiarato il brasiliano al nostro Andersinho Marques.



Venerdì il Bordeaux affronterà lo Strasburgo nella 17.ma giornata della Ligue 1 per provare a risalire posizioni: con 20 punti, il club occupa l'11° posto in classifica e una vittoria può significare otavo posto. Cafù, che potrebbe partire titolare, prevede molte difficoltà contro il Strasburgo, unica squadra finora a battere il PSG in questa stagione.



"Lo Strabsurgo arriva a questo scontro con fiducia: vincere contro una squadra così forte solleverebbe il morale di chiunque. Lotteremo duramente per ottenere un risultato positivo, sarà un grande partita" ha concluso Cafù.