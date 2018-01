Bordeaux, ipotesi Mihajlovic per la panchina

Dopo la sconfitta contro il Caen che ha inchiodato la squadra al tredicesimo posto della Ligue 1, poco sopra la zona retrocessione, il Bordeaux ha esonerato Jocelyn Gourvennec e ora è alla ricerca di un allenatore per sostituirlo.



Secondo Goal, oltre ai tre candidati spuntati nelle ore successive all'esonero (Michel Preud'homme, Elie Baup e Didier Tholot), è sbucato un nome a sorpresa: Sinisa Mihajlovic.



L'ex tecnico del Torino, licenziato a inizio gennaio dopo la sconfitta in coppa Italia contro la Juventus, è un profilo che interessa molto i Girondini e lo stesso serbo sarebbe interessato a rientrare subito in pista provando l'esperienza in un nuovo campionato.