Bocchetti attacca Balotelli: "E' senza cervello, tirò un piatto di pasta in faccia a Marco Motta"

Di mestiere fa il difensore, ma questa volta Salvatore Bocchetti è andato all'attacco in maniera veemente. Di Mario Balotelli. "E' un buon giocatore, ma è difficile ottenere dei risultati quando non si ha cervello" le dure parole del giocatore dello Spartak Mosca alla stampa russa.



"In Nazionale stavamo mangiando, Mario si arrabbiò e lanciò un piatto di pasta in faccia al nostro compagno di squadra Marco Motta. E non fu l'unico episodio" ha rivelato il centrale. Non resta che attendere l'eventuale replica della nuova stella del Nizza, già diventata una star in Francia per le grandi prestazioni in maglia rossonera.