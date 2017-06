Baysse-Seri, il Nizza stende il Lione e vola in fuga

Tutta Nizza sogna dopo la vittoria contro il Lione nel secondo degli anticipi del venerdì sera della nona giornata di Ligue 1. E' presto per dire se siamo di fronte a una favola simile a quella del Leicester, però la squadra di Balotelli (che nel finale sul 2-0 si è fatto parare un rigore) è a tutti gli effetti in fuga: il Nizza è infatti l'unica imbattuta del campionato e, complice il ko del Monaco, viaggia a vele spiegate in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sui monegaschi.

In un'Allianz Riviera tutto esaurito i rossoneri vanno subito in vantaggio con la rete del capitano Bayesse e a metà della prima frazione restano anche in superiorità numerica per il rosso (eccessivo) sventolato davanti al naso di Fekir. Il Nizza, forte dell'uomo in più, gioca meglio, Balotelli è ispirato e a un quarto d'ora dalla fine la capolista trova il gol della sicurezza con Seri. Ci sarebbe anche spazio per il 3-0, ma SuperMario si fa respingere il rigore da Lopes e chiude la gara innervosito e ammonito.

TOLOSA-MONACO 3-1

Dopo il Psg, il Tolosa regola anche il Monaco, che viene battuto 3-1 nel primo anticipo della 9/a giornata di Ligue1 e perde terreno nei confronti del Nizza capolista. I monegaschi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad una rete di Germain al 3', ma nella ripresa si scatenano i padroni di casa, che prima pareggiano con una grande azione di Trejo e poi trovano i tre punti nel finale grazie all'uno-due di Braithwaite che lancia il Tolosa al terzo posto in classifica almeno per una notte.