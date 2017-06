Bastia: esonerato Ciccolini, l'allenatore che insultò Balotelli

Mal comune, mezzo gaudio. Mario Balotelli non se la passa benissimo in questo periodo ma le notizie che arrivano da Bastia non devono dispiacergli più di tanto. In Corsica hanno deciso di esonerare François Ciccolini, l'allenatore che lo scorso 20 gennaio lo insultò nel tunnel al termine della sfida col Nizza, mandandolo a quel paese e provando a zittirlo, lamentandopoi una provocazione da parte dell'azzurro : "Mi ha chiamato figlio di...".



Nel weekend in cui Balo è rimasto a casa a scontare la squalifica per un altro insulto (questo sì certificato dalle telecamere e soprattutto dall'arbitro che l'ha ricevuto), Ciccolini ha perso un'altra partita, travolto persino dall'Angers per 3-0. E la stranissima espulsione di un suo giocatore ha evidenziato il nervosismo che regna nella sua squadra. Il club, anche per questo, l'ha mandato via: ovviamente il tecnico paga il penultimo posto in classifica e le zero vittorie in 7 partite di campionato (3 pari e 4 k.o.) nel 2017. Rui Almeida, il portoghese chiamato al suo posto, dovrà cercare di invertire la tendenza.