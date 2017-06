Bastia, Ciccolini si difende: "Balotelli ha insultato mia madre"

La partita tra Bastia e Nizza continua a lasciare strascichi. Il tecnico Ciccolini, finito nella bufera per una frase rivolta a Balotelli ("Dove credi di essere? Stai zitto! Vaffan...!"), si è difeso così dalle accuse a RMC: "Se avesse insultato me, non avrei detto nulla. Ma non doveva insultare mia madre, che ha 80 anni e non fa il mestiere di cui parla il signor Balotelli. E’ per questo che mi sono innervosito. Mia madre ha 80 anni non è lontana dalla morte, lasciatela tranquilla. Io sono un educatore e mi sono lasciato trasportare, questo è vero". Chissà se l'attaccante italiano dei rossoneri aggiungerà un nuovo capitolo a questa polemica infinita.