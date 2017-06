Barcellona-Psg, contatto per Verratti: la strategia del giocatore

Il Barcellona si muove per Verratti. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo ci sarebbe stato un contatto tra i due club: i blaugrana avrebbero formalmente ammesso l'interesse per il centrocampista. La risposta dei parigini ("Verratti non è in vendita") non lascerebbe spazio ad alcuna trattativa. Eppure i catalani non demordono e così il mediano azzurro.



Dopo aver comunicato la sua volontà di lasciare la Torre Eiffel al nuovo direttore sportivo Antero Henrique, anche tramite il suo agente Donato Di Campli, Verratti ha fatto intendere di desiderare un trasferimento al Barcellona posando con la prima pagina del Mundo Deportivo in cui si discute proprio del suo passaggio in Catalogna. Il prossimo passo sarà quello di un chiarimento diretto con il presidente Nasser Al-Khelaifi al quale dovrebbe essere ribadita l'intenzione di cambiare aria. A questo punto nella 'strategia' del 24enne toccherà al Barcellona fare l'assalto decisivo per superare le resistenze parigine.



Il 4 luglio il Psg si ritroverà agli ordini di Emery e Verratti dovrà presentarsi in ritiro come i suoi compagni mentre a fine luglio i vice campioni di Francia parteciperanno all'International Champions Cup (grande esclusiva di Premium Sport) al pari del Barça: possibile che la grande competizione estiva possa essere l'occasione per trattare. La società di Bartomeu è infatti consapevole delle difficoltà e lungaggini dell'operazione. Dal canto suo Verratti spera di cambiare maglia prima del 29 luglio, data della finale di Supercoppa contro il Monaco e soprattutto prima del 4 agosto quando è in programma la 1.a giornata di Ligue 1 davanti ai 'suoi' tifosi contro l'Amiens.

