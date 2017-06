Balotelli, tunnel e provocazione a Enock: "Vuoi giocare ancora?"

Chi, da piccolo, non ha mai sfidato amici o fratelli in casa al proprio sport preferito? Mario ed Enock Balotelli sono cresciutelli ma non rinunciano a giocare a calcio in sala, anche se il pallone è uno di quelli seri, non di spugna o il famoso Super Tele. Niente paura di tv o finestre rotte, soprattutto per SuperMario che prima sfida Enock e poi gli fa un tunnel. Tutto documentato su Instagram, dove l'attaccante del Nizza se la ride: "Vuoi giocare ancora con me?".

@enock17 do you want to play more? .. have a good day everybody. ( @ducieduce @batmanvianney @olima_omega @nzedesmond pls comment) Un video pubblicato da Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) in data: 15 Dic 2016 alle ore 07:15 PST