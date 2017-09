Balotelli, simulazione da Oscar: Deco lo sfotte

???? Un post condiviso da Deco (@deco_official) in data: 23 Set 2017 alle ore 17:38 PDT

SuperMario Balotelli sempre protagonista. Durante la sfida con l'Angers l’attaccante italiano non ha solo messo a segno il gol che ha dato il via alla rimonta da 0-2 a 2-2, ma si è anche reso protagonista di una simulazione da Holliwood. Durante un’azione l’ex punta di Inter e Milan ha perso palla e nel tentativo di recuperarla è stato anticipato da un avversario che lo ha toccato leggermente sul petto, ma fingendo di aver ricevuto una gomitata, Balotelli si è accasciato a terra toccandosi più volte il volto. Episodio che ha lasciato a dir poco perplesso Deco, ex centrocampista di Porto, Barcellona e Chelsea, il quale ha postato sul proprio account Instagram il video della simulazione del classe 1990.