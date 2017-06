Balotelli: "Se vinco la Ligue 1 prendo un elicottero e volo sopra Nizza. Sono stato vicino alla Juve..."

"Se vinco la Ligue 1 prendo un elicottero e volo sopra Nizza". E' questa la promessa di Mario Balotelli dopo il fantastico inizio di stagione con la nuova maglia rossonera. Un exploit che non è bastato, per il momento, a convincere Ventura a convocarlo in azzurro. L'attaccante questa sera sarà comunque a San Siro per assistere all'amichevole tra Italia e Germania: "Sono sempre stato un tifoso dell'Italia. Se Ventura mi chiamerà dovrò giocare come Mario sa giocare".



Spazio per il presente e il futuro ma anche per una clamorosa rivelazione sul passato nelle dichiarazioni di SuperMario, intervistato dal nostro Marco Barzaghi: "Prima del passaggio al Milan dovevo andare alla Juve ma poi ci furono alcuni problemi e non si realizzò il trasferimento". A Milanello Balo ha avuto non poche difficoltà: "Ha ragione Mihajlovic, l'ultimo anno non sono esploso solo per problemi fisici".



L'Italia però resta un lontano ricordo: "Amo Napoli e i napoletani, lì vive mia figlia ma per il momento tornare in Italia non nrientra nei miei piani. Penso solo al Nizza e alla Francia".