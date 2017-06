Balotelli prova un nuovo look: baffi e capelli stile Valderrama

Con la Ligue 1 ferma per la pausa per le nazionali e in attesa di tornare ad essere convocato per l'Italia, Mario Balotelli si gode qualche giorno di relax come dimostra un particolare post su Instagram. L'attaccante italiano, con baffi e capelloni riccioluti biondi in stile Carlos Valderrama, chiede ai suoi follower: "Così vado bene o no?" e i commenti, tra una risata e l'altra, sono positivi!

Yea or nah? Una foto pubblicata da Mario Balotelli (@mb459) in data: 9 Ott 2016 alle ore 10:38 PDT