Balotelli: "Non esultavo contro la Juve. Inter, basta con la maglia gettata"

Lunga diretta Facebook tra la star social Er Faina e Mario Balotelli, l'attaccante del Nizza ha parlato davvero di tutto a partire dalla presunta esultanza contro la Juventus: "Stavo prendendo in giro il mio amico juventino Desmond che mi dava fastidio, non esiste che si dica che tifo contro Buffon o i bianconeri: non scherziamo. Anzi, è una squadra che mi piace, mica la odio potevo anche andarci dopo Liverpool, dove non mi trovavo bene. Poi ha prevalso il mio legame con il Milan e la grande stima che ho per Galliani".



Sui rossoneri: "Mi piace Kalinic, è forte e giocherei con lui. Conosco meno André Silva. Certo che sognavo il Pallone d'Oro". Netto sulla corsa scudetto: "Penso sia una corsa tra Juventus e Inter ma spero vinca il Napoli, i bianconeri hanno stufato.... Io al Napoli? Magari ma ora davanti hanno Callejon-Mertens-Insigne che si trovano alla perfezione". Applausi anche alla Roma: "Bella squadra, Kolarov e Dzeko sono tanta roba". Bocciata la richiesta di un tifoso del Catania: "Non posso giocare lì, sono di Palermo! In rosanero ora come ora no, ho altri progetti".



A proposito di ex squadre, Balo ha toccato anche l'argomento Inter e quella maglietta gettata per terra nel 2010 contro il Barcellona: "Basta con questa storia, sono passati 7 anni! Vorrei tornare indietro e tenermela addosso, così non avrei dovuto sopportare questi anni di rotture. Posso capire la rabbia dei tifosi ma è acqua passata". Sugli allenatori avuti in carriera: "Mourinho, Mancini e Favre tra i migliori. Spalletti non lo conosco ma tutti ne parlano bene".



Il sogno Nazionale rimane: "Magari potessi giocare con Immobile e Belotti". Divagazione sul Psg: "Gli auguro la finale di Champions League. Verratti gioca in modo diverso da Pirlo e non ha i suoi piedi, che sono irripetibili, ma mi piace molto, è fortissimo". Chiusura sull'Argentina ("Chiamerei ai Mondiali sia Higuain che Icardi") e Liga ("Mi piace il Real Madrid ma se chiama il Barcellona mica piango...tra Cr7 e Messi? Ronaldo, perché alla Playstation non mi lasciano mai Leo").