Balotelli meglio di Neymar: 12 gol a 11

Incroyable, verrebbe da dire, incredibile, ma vero: Mario Balotelli meglio di monsieur 222 milioni Neymar. E sì, quanto a gol, superMario in Ligue 1 ha segnato più reti del brasiliano: 12 contro 11. In attesa della risposta di Neymar, Balotelli si gode il suo magic moment: una doppietta al Monaco, la seconda in questo campionato, anche se alla fine i due gol valgano al Nizza solo il 2-2 nel derby della Costa Azzurra.



12 gol in Ligue 1, meglio di Neymar: e così, Immobile a parte, Balotelli è miglior attaccante italiano in circolazione. Del resto di questo passo, questa al Nizza rischia fortemente di diventare la miglior stagione realizzativa di Balotelli che al Milan era arrivato al massimo a 14 gol, al Manchetser City a 13 e l'anno scorso sempre al Nizza a 15 gol.



Mario Balotelli nel bene, ma poi c'è anche l'altra versione quella irrequieta. E allora ecco l'immancabile balotellata, perché contro il Monaco ha rimediato un'ammonizione gratuita per proteste per un fallo commesso da un compagno. E poi si è esibito in un paio di imbarazzanti cadute a palla lontana. Poco male se poi compensa con una doppietta. C'è tutto il Balotelli show contro il Monaco: gioca alla grande, segna e si fa ammonire. Intanto riecco superMario, anzi per dirla alla francese, SuperMariò.