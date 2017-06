Balotelli: "Galliani, sei unico: mi hai sempre sostenuto"

Grazie per questi anni passati assieme ho trovato un amico più che un datore di lavoro.. ti ringrazio per avermi sempre appoggiato e complimenti per tutti questi anni di vittorie.. Adriano sei unico .. forza milan! E domani forza milan!! Un post condiviso da Mario Balotelli (@mb459) in data: 14 Apr 2017 alle ore 11:05 PDT

Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé in qualche modo. I grandi ex del passato milanista negli ultimi due giorni hanno voluto omaggiare Silvio Berlusconi per i suoi 31 anni in rossonero: la sua era è finita con 29 trionfi memorabili e chi ha vestito la maglia del Diavolo, da Pirlo a Inzaghi, ha dedicato un pensiero all'ormai ex presidente.



Mario, invece, si è ricordato della stessa persona che anche Berlusconi ha citato nella sua lettera d'addio: Adriano Galliani. Il "motore" del Milan, come lo ha definito Silvio, del resto lascia esattamente con lui ed è stato ogni momento al suo fianco in questi anni. "Grazie per questi anni passati assieme - ha scritto Balotelli - Ho trovato un amico più che un datore di lavoro. Ti ringrazio per avermi sempre appoggiato e complimenti per tutti questi anni di vittorie... Adriano sei unico".



Il post si chiude con un "Forza Milan" in vista del derby e senza alcuna parola per Berlusconi. Del resto in passato l'ex patron rossonero bacchettò spesso Balo, che evidentemente non ha dimenticato.