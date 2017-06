Balotelli doppietta, Nizza secondo: 2-1 al Lille

Il gol che segna Mario Balotelli al 17' del primo tempo di Lille-Nizza è la sintesi del giocatore che questo ragazzone italiano alto, potente e tecnicamente dotato poteva essere (e forse ancora può) e che malauguratamente non è stato, o almeno è stato solo a tratti. La palla che gli scodella Eysseric è sicuramente una delizia, ma arriva da piuttosto lontano: tanti avrebbero provato la botta di collo pieno o al massimo il controllo volante, Balo calcia di piatto prima che la palla tocchi terra e la infila nell'angolino basso, sul secondo palo. È il 7 aprile e SuperMario ha appena segnato il suo primo gol in trasferta di tutto il campionato, poi ne arriverà un altro facile facile prima dell'intervallo: un tabù pazzesco se pensiamo che il Nizza è la terza forza della Ligue 1, anzi, dopo il successo (2-1) sul Lille si gode almeno temporaneamente il secondo posto con il sorpasso al Psg, che ora ha due punti ma anche due partite in meno.



Il Nizza, salvo crolli clamorosi dello stesso Psg e del Monaco, andrà a giocarsi molto probabilmente i preliminari di Champions la prossima estate, difficilmente lo farà ancora con Balotelli, soprattutto se Mario dovesse trovare continuità da qui a fine stagione. Il primo segnale, intanto, l'ha mandato: oltre a rompere la maledizione del gol fuori casa, per la prima volta in questo campionato ha segnato in due giornate consecutive, visto che lo aveva già fatto domenica, seppur solo su rigore, contro il Bordeaux. Non solo: Balo ha sfiorato il gol un altro paio di volte, una poco prima di lasciare il campo con una bellissima punizione terminata di poco fuori. Quando Favre l'ha sostituito, Mario è uscito dando la carica al compagno che subentrava, ha dato il cinque all'allenatore e si è seduto in panchina sorridendo. Tutto normale per i comuni mortali, tutto incredibilmente fuori dal comune per uno come lui.



Ventura prenderà nota, anche se Balotelli, per riprendersi la Nazionale, sa che tutto questo non basta. Non basta una doppietta, non basta un sorriso, non basta una partita in cui di fatto non sparisce mai ed è sempre nel vivo del gioco, sebbene il Nizza non faccia una gara sfavillante. Sotto all'11' casualmente per una deviazione sul tiro di Amadou, i rossoneri ribaltano il risultato con la doppietta di Mario (il secondo con un tap-in a porta vuota al 45' dopo una respinta del portiere) e nella ripresa si limitano a gestire il vantaggio rischiando un paio di volte. Alla fine il Nizza vince e Balo può far festa. Ora tocca a lui non fermarsi più.