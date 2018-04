Balotelli contro Dani Alves: "Ha detto ca... su Astori"

Mario Balotelli all'attacco non soltanto di Tony Iwobi (senatore nero eletto nelle fila della Lega). L'attaccante del Nizza si è espresso anche contro Dani Alves per la sua riflessione sulla morte di Davide Astori ("Sono addolorato per la sua famiglia. Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti").



"Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire ca..ate. I commenti di fronte alla morte non possono essere quelli. Ha detto cose che non c'entravano un c...o", le parole di SuperMario nel corso di una diretta su Instagram.



"Astori, tra l'altro, era un bravo ragazzo, educato, lo conoscevo dalla nazionale. Purtroppo non posso andare ai funerali perché abbiamo allenamento, altrimenti avrei preso la macchina e sarei andato. Fa paura pensarci perché era a letto, non aveva niente, e noi calciatori abbiamo controlli una volta al mese" ha aggiunto Balotelli.