Balotelli con il pallone rischia di fare danni in casa...

Playing around the house @enock17 Un video pubblicato da Mario Balotelli(@mb459) in data: 2 Dic 2016 alle ore 06:04 PST

Mario Balotelli non riesce a stare senza il pallone come dimostra il video postato su Instagram. In attesa di guidare il Nizza contro il Tolosa domenica sera (match in diretta esclusiva su Premium Calcio 1), Supermario si diverte in salotto tra palleggi, numeri, e tiri. Il fratello Enock si diverte ad assistere alla 'performance' dell'attaccante che rischia però di fare qualche danno e di rompere qualcosa...