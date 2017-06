Balotelli, ce l'hai con Cassano? "È esploso il genio..."

Non lo nomina mai, ma tutte quelle faccine e il contenuto del messaggio rivelano il destinatario del post di Mario Balotelli su Twitter: "È esploso il genio - scrive l'attaccante del Nizza - Proprio vero, gli amici sono pochi e non sul lavoro". Con chi ce l'ha Balo? Facile, con Antonio Cassano, salvo smentite.



Sono state le due grandi promesse (per lo più mancate) del calcio italiano, ci hanno fatto sognare all'Europeo del 2012 trascinandoci insieme in finale e sembrava che andassero d'amore e d'accordo visto anche un carattere fumantino non troppo diverso. Evidentemente qualcosa deve essere andato storto. Cassano, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ha inserito Balotelli tra i giocatori più sopravvalutati insieme a Pogba e James Rodriguez, con la differenza che gli altri due non sono mai stati suoi compagni né di club né di nazionale. "Voglio bene a Mario e in Francia sta facendo benino però sia lui sia Pogba hanno avuto una grande fortuna nella vita: sono gestiti da un manager bravissimo, Mino Raiola, che ha dato a entrambi opportunità incredibili".