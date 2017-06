Balotelli anticipa il derby su Instagram: è subito polemica

Derby day soon Una foto pubblicata da Mario Balotelli (@mb459) in data: 18 Nov 2016 alle ore 09:35 PST

SuperMario Balotelli fa sempre notizia, soprattutto quando posta sui social. L'attaccante del Nizza, che non potrà assistere al derby di Milano perchè la sua squadra sarà impegnata in contemporanea sul campo del Saint Etienne (in differita alle ore 23.00 su Premium Calcio 1 Telecronaca: Andrea Distaso) per cercare di mantenere la vetta della classifica, ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto che ha subito scatenato le polemiche tra i tifosi rossoneroazzurri. Balotelli ha di fatto anticipato il derby postando la foto di un toro con la maglia rossonera e il nome 'Bullotelli' provocando la rabbia dei supporter nerazzurri. Per farsi un'idea basta leggere i commenti...