Balo e la sexy star: "Mai interessato, i giornali chiedano scusa"

Balotelli all'attacco. Qualche giorno fa la pornostar tedesca Katja Krasavice su Instagram aveva pubblicato (e in seguito cancellato) le chat con la punta del Nizza. SuperMario ora interviene a piedi uniti su twitter per fare luce sulla vicenda: "Spero che qualcuno pubblichi gli screenshot di quei messaggi, così i giornali dovranno scusarsi. Ancora una volta, una pornostar? Io? Il mio messaggio era per un amico e neanche lui ha niente a che fare con lei".



Balo è un fiume in piena e twitta a ripetizione nel giro di pochi minuti: "Era solo uno scherzo, non sono mai stato interessato! Per favore qualcuno pubblichi i miei tre messaggi così i giornali potranno scusarsi ancora una volta".



"Non si assicurano nemmeno di sapere se le parole di queste donne sono vere o meno. Tutti sono pronti a giudicare... voglio solo dire a questa ragazza di trovarsi un altro uomo con cui scherzare perché io sono stanco di queste bugie. Datele un poster di me così può sognare di stare con me. Sono arrabbiato perché mi associano sempre a queste c... di mezze donne, alle quali io non sono mai stato interessato e non lo sarò neanche nella mia prossima vita" conclude l'attaccante.

.. once more.. pornstar ? Me? Get the hell out of here my message was to text my friend that .. also him don't give a damn about her.. it... — Mario Balotelli (@FinallyMario) April 19, 2017

I hope someone screen shot and public what I wrote to that kind of woman on her direct video that day..

newspaper will have to say sorry.. — Mario Balotelli (@FinallyMario) April 19, 2017

.. was just a joke and I never being interested ! But please someone public my 3 messages at least newspaper will say sorry once more. — Mario Balotelli (@FinallyMario) April 19, 2017

And they don't even make sure what these kind of women say if it's true or not. But everyone ready to judge.. just say to this woman she ... — Mario Balotelli (@FinallyMario) April 19, 2017

..Will have to find another man to troll because I'm tired of this bul**lies about me..get her a poster of me so she can dream to be with me — Mario Balotelli (@FinallyMario) April 19, 2017