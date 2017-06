Aurier, da bad boy ad eroe: ha salvato la vita a Doumbia

Pochi secondi per trasformarsi da bad boy a eroe per un giorno. Serge Aurier, terzino 23enne del Psg e della Costa D'Avorio, ha infatti salvato la vita di un avversario durante la sfida contro il Mali valevole per le qualificazioni a Russia 2018. Accortosi che Moussa Doumbia, dopo uno scontro di gioco con Lamine Kone, era rimasto a terra inerme, è intervenuto immediatamente mettendolo sul fianco e liberandogli le vie respiratorie ostruite dalla sua stessa lingua. "Tutti avevamo capito che Doumbia stava per soffocare. Aurier, con uno dei nostri, è stato velocissimo a soccorrerlo. È stato decisivo perché Doumbia rischiava di morire" ha detto Alain Giresse, ct del Mali, nel post-partita.

Ma anche quando avrebbe potuto uscire dal campo come un eroe e far ricredere chi lo critica, Aurier non ha comunque potuto fare a meno di mettersi in mostra anche per altro: dopo il terzo gol della Costa d'Avorio (che alla fine ha vinto 3-1) ha infatti esultato mimando il gesto di uno sgozzamento rivolto verso la curva avversaria. Lo scorso settembre Aurier era stato condannato a due mesi di reclusione per oltraggio nei confronti della poizia, mentre a febbraio era stato sospeso dal Psg dopo un video nel quale, apparentemente ubriaco, insultava Blanc, Ibtahimovic e molti altri dei suoi compagni di squadra.