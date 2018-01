Aulas: "Neymar è un dipendente del Psg o lavora part-time per il Qatar?"

Già in estate era andato all'attacco per il mercato faraonico del Psg. Ora Aulas, presidente del Lione rilancia in un'intervista a Le Parisien: "Stimo come persona Nasser Al-Kheliafi. E' intelligente, elegante, dà una bella immagine di sé. Se avessi trent'anni di meno, mi piacerebbe essere come lui. Però io combatto il modo di fare calcio del Psg, che non riguarda la persona".



"Questo è un sistema pericoloso per il calcio francese e in generale - spiega Aulas - Non si hanno delle regole certe, non c'è conformità con il Fair Play Finanziario e le basilari regolare finanziarie del calcio. Il Psg vuole vincere la Champions per ragioni geopolitiche. Hanno generato un’inflazione artificiale perché i fondi che hanno utilizzato per acquistare giocatori sono sotto il controllo di uno Stato".



Da qui l'affondo su Neymar: "Io non ho ancora capito se è al 100% un dipendente del Psg oppure se è semplicemente un dipendente part-time del Qatar per i Mondiali”.