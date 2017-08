Aulas: "Il Psg spenderà un miliardo di euro per Neymar"

Il passaggio di Neymar al Psg continua a fare discutere. In un'intervista a France Football Jean Michel Aulas, presidente del Lione, ha espresso seri dubbi sull'operazione: "Questi tipi di trasferimenti devono essere regolati, senza Platini l'Uefa ha perso uno dei difensori del Financial Fair Play e quindi dobbiamo controllare e verificare l'origine dei finanziamenti. Se il FFP non esercita la sua funzione in Europa, dovrebbe essere lo stato francese a intervenire".



Il numero uno dell'OL mette in guardia lo stesso Psg sostenendo che la spesa complessiva per Neymar si aggirerà intorno al miliardo di euro nei prossimi 5 anni. Il budget del club di Al-Khelaifi raggiungerà quota 700 milioni quest'anno: molto difficilmente i ricavi compenseranno le spese e così si creerà un disequilibrio nell'economia del calcio francese: "Questi trasferimenti possono provocare una bolla capace di esplodere in qualsiasi momento".



"E' in atto un pericoloso sistema di deregulation che solo gli investitori del Qatar e degli Emirati Arabi, grazie al gas e al petrolio, possono attuare e sostenere" aggiunge Aulas, preoccupato per il gap che potrebbe sensibilmente aumentare tra i vicecampioni di Francia e le altre formazioni di Ligue 1.