Affare Neymar, Al-Khelaifi: "Tutto legale, il Psg ha pagato la clausola"

Nasser Al-Khelaifi non si è solamente goduto la conferenza di presentazione di Neymar ma è stato un vero e proprio co-protagonista: il presidente del Psg è sembrato molto sicuro e netto nelle dichiarazioni. "Sono state scritte tante cose non vere, soprattutto sul Fair Play Finanziario. Con lui la società guadagnerà tantissimo come valore (nel primo giorno, vendute maglie per 10 milioni di euro, ndr) e tra due anni Neymar stesso varrà almeno il doppio e questo è il nostro piano che ha portato al suo acquisto" ha detto Al-Khelaifi.



Questo l'approfondimento sul FPF: "Siamo molto trasparenti, come sempre. Aderiamo alle regole dell'Uefa e non c'è nessun problema, ho gente che lavora giorno e notte per me su questo fronte. Invece di pensare a questo, andatevi a prendere un caffé, state tranquilli che noi stiamo benissimo".



Infine, una precisazione sulla clausola: "L'abbiamo pagata noi al Barcellona, non Neymar. Tutto legale e trasparente poi a Barcellona possono dire quello che vogliono".