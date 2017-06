"Verratti ha comunicato al Psg che vuole lasciare il club"

Marco Verratti lascerà il Psg in estate. La bomba di mercato la lancia il quotidiano spagnolo 'Sport', secondo cui il centrocampista azzurro avrebbe comunicato al club parigino di voler lasciare la Francia.

Se l'indiscrezione venisse confermata, sul mercato delle big europee si scatenerebbe una vera e propria asta con il Barcellona in pole position. Sono proprio i blaugrana, al momento, ad essere maggiormente interessati al destino di Verratti, dichiarato più volte incedibile dai dirigenti parigini, ma considerato l'erede naturale di Iniesta.

La volontà dell’italiano, scrivono in Spagna, sarebbe quella di lasciare Parigi per provare l’ultimo salto di qualità e diventare protagonista in una squadra attrezzata per vincere la Champions. In quest'ottica occhio anche alla Juventus, da sempre interessata all'ex Pescara.

Allegri vorrebbe un centrocampista più fisico e con più centimetri, ma se ci fosse la possibilità di portare Verratti a Torino sicuramente in casa bianconera faranno un tentativo.