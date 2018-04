"Psg, Neymar vuole andar via: ecco perché"

Cinque motivi per dire addio. Sembrano sufficienti per spingere Neymar al Real Madrid e l'elenco delle motivazioni prodotto da "UOL Esporte" appare anche verosimile, per quanto, forse, manchi quello principale: il desiderio del giocatore di diventare il migliore al mondo deve necessariamente combaciare con i trionfi della squadra in cui gioca. E il tonfo del suo Psg in Champions potrebbe avergli fatto cambiare idea sul futuro della propria attuale squadra.



Ecco le 5 ragioni che secondo il portale brasiliano indurrebbero O Ney a lasciare la Francia: 1) l'alto numero di falli con una media di 5,7 a partita rispetto ai 3,2 che subiva in Liga; 2) la persecuzione arbitrale, testimoniata dai cartellini che rimedia per le proteste dopo i falli subiti e, a suo dire, non sempre rilevati; 3) il livello basso della Ligue 1 che lo porterebbe lontano dal Pallone d'oro; 4) la pessima condizione dei terreni di gioco che aumenterebbe il rischio infortuni; 5) le trasferte in autobus nella città non distanti da Parigi e i ritiri obbligatori pre-partita un giorno prima delle sfide.