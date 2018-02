"Psg, Neymar si opererà e starà fuori due mesi". Ma Emery smentisce

Altro che Real Madrid, il Psg rischia di perdere Neymar per quasi tutto il finale di stagione. Secondo il quotidiano Globoesporte, il brasiliano sceglierà l'intervento chirurgico per guarire dalla microfrattura al quinto metatarso del piede destro e l'unica decisione non ancora presa sarebbe relativa al luogo dove effettuare l'operazione, in Brasile o in Francia. Così facendo, starebbe fuori due mesi, tornando tra fine aprile e inizio maggio.



Alla base di questa decisione c'è la volontà di Neymar di arrivare al top al Mondiale che si disputerà quest'estate in Russia: non potendo comunque giocare la partita di ritorno con il Real al Parco dei Principi dopo l'infortunio col Marsiglia, l'attaccante preferisce essere sicuro di arrivare nella condizione ideale almeno a giugno, in modo da poter aiutare la Seleçao. La sua speranza, ovviamente, è che al rientro troverà ancora la sua squadra in Champions per poter essere decisivo dalle semifinali in poi.



Intervenendo in conferenza stampa Unay Emery ha però smentito la ricostruzione di Globoesporte. "Neymar non sarà operato, vedremo come si evolve la situazione nei prossimi giorni. È il primo che vuole giocare tutte le partite, per il Real Madrid è molto concentrato. Penso che ci sia una piccola possibilità che sia pronto per la partita", le parole del tecnico del Psg. A breve sapremo chi ha ragione.