"Psg, Neymar senza stampelle: torna a Parigi venerdì"

Buone notizie per il Psg e soprattutto per il Brasile. Come scrive l'Equipe Neymar cammina senza stampelle da ormai dieci giorni e giovedì partirà dal Brasile per tornare a Parigi nella giornata di venerdì. Il recupero dell'attaccante, infortunatosi lo scorso 25 febbraio contro il Marsiglia e sottoposto a intervento chirurgico in Brasile per la frattura del quinto metatarso del piede destro, procede dunque ottimamente.



L'ex punta del Barcellona potrà così aggregarsi nuovamente ai compagni di squadra e lavorare per l'appuntamento Mondiale al quale dovrebbe presentarsi in buone condizioni: lui stesso qualche settimana fa aveva tranquillizzato i tifosi verdeoro sulle sue condizioni e sembra proprio che alle parole stiano facendo seguito i fatti. Per la gioia di Tite.