"Psg, Neymar non ha più dubbi: vuole solo il Real Madrid"

Neymar avrebbe sciolto definitivamente i dubbi sul proprio futuro. Secondo quanto scrive Marca il brasiliano del Psg sarebbe rimasto piacevolmente sorpreso dall'accoglienza del Bernabeu con i tifosi del Real Madrid (anche se non sono mancati alcuni fischi) che non lo hanno più considerato come un nemico a differenza di quanto avvenuto ai tempi del Barcellona. Da qui la ferma volontà di calcare di nuovo il Bernabeu ma con la maglia dei Blancos: anche la convivenza con Cristiano Ronaldo, destinato a rinnovare a fine stagione, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile.



Il desiderio del 26enne si scontrerebbe con i piani del club parigino non intenzionato a privarsi della stella verdeoro (acquistata la scorsa estate per ben 222 milioni di euro) venendo quindi considerata come una 'società di passaggio' : almeno fino al 2019 un nuovo trasferimento sarebbe dunque quasi impossibile. In ogni caso Neymar continua a mandare sengali: al termine della partita di Champions ha sorriso rispondendo a una domanda su un suo possibile futuro al Real. Un sorriso che vale più di mille parole e delle polemiche scoppiate dopo il ko della squadra di Emery...