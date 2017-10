"Psg, Neymar litiga con Emery: voleva allenarsi, gliel'ha impedito"

Nuovo caso al Paris Saint-Germain, ancora con Neymar protagonista. A raccontarlo è L'Equipe, principale quotidiano sportivo francese: stavolta il brasiliano avrebbe litigato con l'allenatore Unai Emery, L'episodio risale a venerdì e avrebbe mandato su tutte le furie il giocatore tra lo stupore generale per la sua reazione: il tecnico, infatti, aveva esentato lui e gli altri reduci dalla sfida di Champions con l'Anderlecht da una seduta di allenamento più dura, ma Neymar non ha gradito e avrebbe scagliato il pallone con rabbia verso la parete prima di andare negli spogliatoi. "Neymar gli ha detto che la partita si era giocata due giorni prima, che aveva già riposato e che aveva bisogno di allenarsi", ha detto una fonte vicina al brasiliano all'Equipe.



All'allenamento era presente anche Kobe Bryant, ex stella dell'Nba, oltre al d.s. Antero Henrique e a Maxwell, l'ex interista ora dirigente del Psg: tutti, ovviamente, sbigottiti dalla reazione di Neymar. Poco prima, in conferenza stampa, Emery aveva parlato del brasiliano in termini non esattamente celebrativi: "Ha bisogno di tempo. Non ci si ambienta in una settimana, ci sarebbe piaciuto che questo periodo fosse più breve, ma Neymar deve adattarsi a Parisi, ai compagni e alla nostra idea di gioco. E i suoi compagni devono adattarsi a lui".