"Psg, Neymar ha deciso di restare"

Thomas Tuchel ha già compiuto un'impresa sulla panchina del Psg prima ancora di iniziare la stagione. Come riporta As l'ex tecnico del Borussia Dortmund avrebbe convinto Neymar a rimanere sotto la Torre Eiffel abbandonando così il sogno di tornare in Spagna per vestire la maglia del Real Madrid. Decisivo un colloquio: l'attaccante brasiliano sarebbe stato colpito dal nuovo allenatore dei campioni di Francia che gli ha spiegato come la sua presenza in squadra sia essenziale e promesso che sarà al suo fianco, per aiutarlo in tutto e per tutto, in questa avventura.



Determinante nella scelta della punta verdeoro anche la presa di posizione del club di Al-Kehalifi, intenzionato a non privarsi in estate di un giocatore pagato 222 milioni di euro solo 12 mesi fa: l'assenza di una clausola rescissoria impedisce alle altre squadre (Real in testa) di non fare i conti con la società parigina. Ora Neymar dedicherà anima e corpo alla Nazionale (tra 23 giorni iniziano i Mondiali in Russia) prima di ri-partire con il Psg: la speranza è di superare le incomprensioni con i compagni (Cavani in primis) e ritrovare quella serenità che è mancata in questa stagione. Giocherà dunque con Gigi Buffon? Pare proprio di sì anche se ieri il portiere ex Juve ha frenato...