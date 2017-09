"Psg, Neymar guadagna 100 mila euro al giorno"

Tre milioni, sessantanovemila e cinquecentoventi euro. Come si sia arrivati a questa cifra non esattamente tonda è un mistero, ma stando ai documenti in mano a Der Spiegel e rivelati da Football Leaks, è il guadagno mensile di Neymar, che al Psg arriva così a guadagnare 37 milioni all'anno. Parliamo di stipendio lordo relativo all'ingaggio base, al quale, ovviamente, vanno aggiunti bonus e premi vari, ecco perché alla fine, euro più euro meno, si arriva in linea di massima ai 30 milioni netti a stagione di cui si parlava al momento dell'acquisto.



Stando a quanto rivelato, Neymar guadagnerebbe dunque 100 mila euro al giorno, più o meno 4 mila all'ora, tanto che i quotidiani catalani e francesi hanno puntato molto proprio sull'ultimo dato, stabilendo che per pagare l'affitto da 14 mila euro della sua villa di mille metri quadrati in cinque piani, Neymar deve lavorare tre ore e mezza.



Secondo Der Spiegel, tuttavia, la differenza tra gli attuali emolumenti e quelli della scorsa stagione, non sono poi così elevati. Tra stipendio, bonus e premi, al Barcellona Neymar avrebbe inacassato 54 milioni di euro, 8,5 più di Messi e quasi il doppio di Suarez.