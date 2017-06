"Psg, Jesé potrebbe restare: guadagna troppo..."

Il futuro di Jesé è un autentico dilemma: l'attaccante cresciuto al Real Madrid ha lasciato in estate la Casa Blanca convinto di poter trovare maggiore spazio al Psg e invece, con tanti campioni nella rosa dei parigini, ha giocato pochissimo nei primi mesi partendo una sola volta titolare in campionato. il tecnico Emery l'ha di fatto scaricato ammettendo che avrebbe bisogno di continuità, ma - secondo quanto scrive L'Equipe - non è così scontato che vada via. La Roma non ha ancora fatto passi concreti verso il giocatore, mentre Las Palmas, che sembrava la destinazione più probabile per i media francesi, si è già fatta indietro perché Jesé guadagna 400 mila euro al mese (quasi 5 milioni all'anno), un ingaggio sicuramente insostenibile per i canarini e per molte altre squadre europee. Così Jesé rischia di restare intrappolato a Parigi nella sua prigione dorata.