"Psg, in arrivo pesanti sanzioni dall'Uefa per il Fair Play Finanziario"

La sentenza dovrebbe arrivare a inizio giugno ma c'è grande pessimismo. In casa Psg, secondo quanto riferisce l'Equipe, sono attese sanzioni pesanti dall'Uefa, che ha aperto un procedimento verso la società di Al Khelaifi in merito al rispetto del Fair Play Finanziario.



L'organo del calcio europeo, anche su pressione degli altri grandi club, potrebbe adottare nei confronti dei parigini un provvedimento simile a quello imposto nel 2014 quando i francesi vennero obbligati a non superare il deficit di 60 milioni di euro nel saldo fra cessioni e acquisti (nei tre anni il limite è stato superato abbondantemente).



Il Psg (interessato anche a Donnarumma) rischia dunque di avere le mani legate nel prossimo mercato anche alla luce del fatto che l'acquisto di Mbappé non è ancora andato a bilancio (l'ex Monaco era arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 180 milioni). Potrebbe essere necessario dunque il sacrificio di un big (Neymar al Real?) o di diversi pezzi pregiati attualmente in rosa. L'avventura del nuovo tecnico Tuchel non inizierà nel migliore dei modi...